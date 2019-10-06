Kayserispor'da Bedir'in ardından Karaman da istifa etti!

Karaman, ligin 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe A.Ş'ye 4-0 mağlup olmalarının ardından istifa karar aldı.



Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Karaman, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri'de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir'in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor'a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Karaman ayrıca, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.



Sayın Başkan Erol Bedir'e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor'a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.