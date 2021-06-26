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Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi - Son Dakika

Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi

26.06.2021 14:24
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi, System.String[]

HES Kablo Kayserispor'un olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak katılan mevcut başkan Berna Gözbaşı, güven tazeledi.

HES Kablo Kayserispor'un olağan seçimli genel kuruluna tek aday olarak katılan mevcut başkan Berna Gözbaşı, güven tazeledi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile çok sayıda Kayserispor üyesi katıldı. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Büyük bir sevgiyle bağlandığım Kayserispor'da 1.5 senedir başkanlık yapmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Beni tekrar bu göreve getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Süper Lig'in tek kadın başkanı olmam Kayserispor'a ilginin oluşmasını sağladı. Genel kurulda aday olmaktan vazgeçiyordum ama Emine Hanım'ın, 'Bırakma, sen bırakırsan kadınlar hiç bir yere gelemeyecek, bizim için bırakma' demesi üzerine devam ettim. Bugüne kadar iş dünyası ve STK'lar Kayserispor'a çok büyük destek verdi. 'Şans eseri ligde kaldınız' sözleri fedakarlıklarıma ve emeklerime, futbolcuların çabalarına haksızlıktı.""AĞIR MALİ YÜKÜ BAŞKAN OLDUĞUMDA ÖĞRENDİM"Gözbaşı, kulüp için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "FIFA'da 35 dosya vardı. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda 31 dosya, 15 icra dosyası ile uğraşırken bir taraftan da sportif başarı için mücadele edildi. Benim geçmiş yönetimde mali yönde transferlerde görevim yoktu. Benim bildiğimden daha ağır bir borç yükü olduğunu başkan olduğumda öğrendim. Keşke bana tam olarak söylenseydi, yapılanma ona göre yapılabilirdi. Yeniden borç yapılanması için banka ile temaslarımız devam ediyor. Bu borcun Anadolu kulübünün gelirleri ile ödenmesi mümkün değildir. Benim yaptığım hatırı sayılır kaynağa rağmen hala transfer tahtamız kapalı" ifadelerini kullandı."TAKIMIN YOK OLMAMASI İÇİN BİR ARAYA GELMEMİZ GEREKİYOR"Takımı iyi yerlere getirmek için çaba harcayacaklarını kaydeden Berna Gözbaşı şöyle konuştu: "Ben takıma ciddi anlamda katkı sağlayacağım ama bu sadece bir kişi ile olacak değil. Bu takımın Eskişehirspor ve Karabükspor gibi yok olmaması için bir araya gelmemiz gerekiyor. Öncelikle sponsorlarımıza teşekkür etmek isterim. Kayseri'den firmalar aramıyor ama Türkiye'nin birçok yerinden firma sponsorluk için bizimle bağlantıya geçiyor. Kayseri'de A takıma yardım etmek istemeyen var. Tamam altyapıya yardım yapılsın. Bu sene de harcama limiti en az takımız. Maddi sıkıntılar nedeniyle cinsiyetçi söylemlere topyekün tepki göstermemiz gerekiyor. Kaynak geliştirmemiz gerekmektedir. Yoksa Kayserispor hızla yok olma yolunda olacaktır."

Genel kurulda yapılan oylamada yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Berna Gözbaşı'nın yönetim listesinde Ali Çamlı, Yücel Şahin, Ali Kaynar, Onur Gözbaşı, İbrahim Somtaş, Hasan Köse, Bilal Yıldız, Emir Akpınar, Erol Çetin ve Tufan Koç yer aldı.

Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi
Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi

Kayserispor, Hes Kablo, AK Parti, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi - Son Dakika Spor


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