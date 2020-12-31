Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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