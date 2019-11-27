Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketlerle devam eden idman iki gruba ayrılan takımların yarı sahada çift kale maçıyla sona erdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlığı geçen Atila Turan ve Nurettin Korkmaz da katıldı.

Nurettin Korkmaz, Bülent Uygun, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:43 
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