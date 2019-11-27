Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketlerle devam eden idman iki gruba ayrılan takımların yarı sahada çift kale maçıyla sona erdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlığı geçen Atila Turan ve Nurettin Korkmaz da katıldı.