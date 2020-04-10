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Kayserispor'da bir idari personelin ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
50 dakika önce
Hes Kablo Kayserispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.
Hes Kablo Kayserispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.
Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:50 Kaynak: AA
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