Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Kovid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor