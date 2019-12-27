Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı" - Son Dakika
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Kayserispor'da Bülent Uygun da "tutunamadı"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 7 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor'da Bülent Uygun da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 7 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Sezona 20'nin üzerinde futbolcu transferi yaparak büyük umutla başlayan Kayserispor, ligin ilk yarısında isteği başarıyı bulamayınca 3 teknik direktörle yollarını ayırdı.

Sezona deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'la başlayan ve ardından 17 günlük Samet Aybaba dönemi geçiren Kayserispor'da Bülent Uygun'un teknik direktörlüğü de uzun sürmedi.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de anlaşan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Kayserispor'un yüzü teknik direktörden yana gülmedi

Geçen sezonun sonunda anlaştıkları Hikmet Karaman'la lige başlayan Kayserispor, bu teknik adamla çıktığı 7 lig maçında 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 4 karşılaşmayı kaybetti.

Karaman'ın ardan göreve gelen Samet Aybaba, 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Üçüncü teknik adamı Bülent Uygun ile de yollarını ayıran Kayserispor, bu sezon rakip ağları 14 kez havalandırırken kalesinde 36 gol gördü.

"İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor olacak"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, Bülent Uygun'un takımı yukarılara taşımak için ekibiyle birlikte çok çalıştığını söyledi.

Kümede kalmak için çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Tokgöz, "İyi bir transfer ekibi kurduk. Ekibimiz titizlikle çalışıyor. Kulübün mali olanaklarını da göz önünde bulundurarak iyi bir transfer dönemi geçirmeyi planlıyoruz. İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor olacak. Ekip olarak kümede kalacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

İlk yarının son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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