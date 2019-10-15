Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika Spor Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular idmana çıkmadı

Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular idmana çıkmadı

58 dakika önce

Kayserisporlu futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bugün yapılması gereken antrenmana çıkmadı.

Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular idmana çıkmadı, System.String[]

Kayserisporlu futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bugün yapılması gereken antrenmana çıkmadı. Yöneticilerin, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.


Saat 14.00'de yapılması gereken ancak sonradan 18.00'e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Futbolcuların idmana çıkmayacağı haberini öğrenip tesislere giden yöneticiler, problemi çözemedi.


Yöneticilerin, ödemeler için cuma gününe kadar müddet istediği ancak futbolcuların, en azından 1 aylık ödemelerin bugün yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi ancak idmana çıkmama kararında diretti. Morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda malzemeciler de, idman sahasındaki malzemelerini topladı.


Kayserisporlu futbolcular, dün de idmana çıkmayacaktı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna oldular. Kayserisporlu futbolcular, dün 5'e 2 kısa paslaşma yaparak idmanı tamamlamıştı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:22 
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