Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

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