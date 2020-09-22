Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:09 - Kaynak: AA
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