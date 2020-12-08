Kayserispor'da Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo Kayserispor'da apandisit ameliyatı geçiren Gustavo Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapali cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir." denildi.

Açıklamada, futbolcunun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.