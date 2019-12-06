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Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, 9 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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