Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor
30.10.2020 14:11
Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hes Kablo Kaysersipor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sarı-kırmızılılar yarın havayolu ile Rize'ye hareket edecek.
- Kayseri
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