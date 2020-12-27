Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı

27.12.2020 13:11
Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı, System.String[]

HES Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.

HES Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeni ile maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, yapılacak olan detaylı incelemeler neticesinde durumu netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı
Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Kayserispor, HES, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olarak açıklandığını söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı         
12:44
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp         
10:11
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 13:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da Denis Alibec, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei