Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor

6 saat önce

Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.

Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor, System.String[]

Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.


Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı müsabakalardan galibiyet çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, kötü gidişe son vermek adına işi sıkı tutuyor.


Kayserispor, kar altında antrenmanlarını sürdürürken, sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan idmana çıkmadı. Futbolcuların olumsuz hava koşullarına rağmen hırslı oldukları gözlendi. - KAYSERİ

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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