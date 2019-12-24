Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu... - Son Dakika Spor

Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu...

6 saat önce

Kayserispor'da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah'a dönmüştü.

Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu..., System.String[]

Kayserispor'da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah'a dönmüştü.


Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA'ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği öğrenildi.


İç Anadolu ekibinde kadro iyice boşalırken sportif direktör Bülent Bölükbaşı'nın yeni transferleri takıma kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor önce borçlarını ödeyip sonrasında transferde harekete geçebilir. (Fanatik)

Kayserispor, Adebayor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

60 liralık kuponla 6'lı Ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi Yıldızlar Sneijder için buluşuyor! Türkiye'den gidecek isimler belli oldu

Son Dakika Haberleri
15:08 Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika Spor
15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor
15:03 Bülent Uygun, kümede kalmanın formülünü açıkladı! - Son Dakika Spor
15:02 Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
14:52 60 liralık kuponla 6'lı Ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı - Son Dakika Spor
14:40 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]