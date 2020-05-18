Kayserispor'da durmak yok - Son Dakika

Kayserispor'da durmak yok

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da durmak yok. Ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bugün sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Kayserispor'da durmak yok, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da durmak yok. Ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bugün sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglere verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta top başı yaparak çalışmalarına kaldığı yerden start veren Hes Kablo Kayserispor'da her geçen gün tempo artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde kulüp tesislerinden bugün sabah yaptığı fitness çalışmaları ile günün ilk antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, akşam sahada yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Sabah yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça keyifli ve mutlu oldukları gözlendi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da durmak yok - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız         
13:33
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı         
13:27
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde         
13:22
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz         
12:52
Tümamiral Cihat Yaycı Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti         
12:51
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi         
12:44
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı         
12:41
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi         
12:28
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek         
12:02
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu         
12:00
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak         
11:54
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı         
11:53
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım         
11:50
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor         
11:45
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı         
11:32
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk         
11:27
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı         
11:26
İnternetten alışveriş yaparken bu hatalara düşmeyin! İnternetten alışveriş yaparken bu hatalara düşmeyin!         
11:22
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz         
11:20
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor         
11:10
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu         
11:07
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor         
10:52
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı         
10:50
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti         
10:47
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim? Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?         
10:27
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim         
10:19
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor         
10:18
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi         
09:50
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü         
09:45
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 13:57:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da durmak yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]