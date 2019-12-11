Kayserispor'da eksikler can sıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da eksikler can sıkıyor - Son Dakika Spor

Kayserispor'da eksikler can sıkıyor

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 15. haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesi eksik oyuncular can sıkıyor.

Kayserispor'da eksikler can sıkıyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 15. haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesi eksik oyuncular can sıkıyor.

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetin herkese umut olduğunu belirtti.

Maçta oyuncularının büyük mücadele örneği gösterdiğini dile getiren Uygun, "Sude kızımızın yaktığı kurtuluş meşalesinin ardından aldığımız galibiyet, bizim için çok önemliydi. Hem sezon başından bu yana bir galibiyet alabilmiş hem de çok sayıda önemli oyuncusuyla yollarını ayırmış bir takımın böyle bir galibiyeti hem şehrimizi bütünleştirdi hem de takımda kalanların öz güvenini sağlamlaştırdı. Bu galibiyet hem şehrimize hem takımımıza güzel bir hava kattı hem de herkese bir umut oldu." diye konuştu.

Gaziantep FK maçına da birçok eksikle çıkacaklarının altını çizen Uygun, şunları kaydetti:

"Pedro Henrique 4 hafta antrenmanlara bile çıkamayacak. Pedro bizim için önemli bir futbolcuydu. Umut ve Şamil şu an antrenmanda yok. Ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Altyapıdan 12, profesyonel takımdan da 4 oyuncumla idmanımı yapıyorum. Gaziantep takımı yeni kurulduğu için hem ekonomik hem de yönetimsel anlamda rahat. Onlar da kazanmak isteyecek. Biz hem iyi futbol oynayıp hem de futbol adına bütün güzellikleri sahada sergileyip kazanmayı ve ikinci yarıya umutlu girmeyi planlıyoruz."

Antrenman

İstikbal Mobilya Kayserispor, 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.

İdman, pas çalışmayla sona erdi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Beşiktaşlı futbolu bıraktı, yazılımcı oldu!
Kayserispor'a "kadın eli" değdi Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!

Son Dakika Haberleri
21:05 Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu! - Spor
21:04 Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti - Spor
21:02 Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
21:00 Trabzonspor, Basel maçına hazır - Spor
20:50 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Bize yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da eksikler can sıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]