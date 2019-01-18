Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Emre Demir'e Profesyonel Sözleşme

Kayserispor'da Emre Demir'e Profesyonel Sözleşme

51 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, genç oyuncusu Emre Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da Emre Demir'e Profesyonel Sözleşme, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, genç oyuncusu Emre Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor Akademisinden yetişen 15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Emre Demir dışında 7 genç oyuncu ile de profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "2018-2019 sezonu itibariyle aralıklarla akademi oyuncularımızdan Doğan Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra İlter ve Ercan Çiftçi ile profesyonel sözleşme imzalayan kulübümüz, genç milli oyuncumuz Emre Demir ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Emre Demir, Spor
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