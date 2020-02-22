Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Kayserispor'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Kayserispor'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.


Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyecek olan Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.


Kayserispor, Konyaspor'a karşı şu 11'le mücadele edecek:


"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic" - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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