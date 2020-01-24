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Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı.
Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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