Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi

Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı.

Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.