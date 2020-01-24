Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.

Kayserispor'da Emre Taşdemir ve Sapunaru için imza töreni düzenlendi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı.

Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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