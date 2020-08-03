Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika

Kayserispor'da en çok süre alan isimler

Hes Kablo Kayserispor 34.haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.

Kayserispor'da en çok süre alan isimler, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor 34.haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan sezon en uzun süre forma giyen isim oldu. Rumen kaleci, lig maçlarında 2610 dakika sahada kaldı. Geride kalan 34 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 31 maç ile Dja Djedje oldu. En az süre alan futbolcular ise 5'er dakika ile Ümran Zambak ile Alpay Çelebi oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 34 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Silviu Lung - 29 maç - 2.610 dakika

Brice Dja Djedje - 31 maç - 2.594 dakika

Bernard Mensah - 25 maç - 2.125 dakika

Miguel Lopes - 26 maç - 2.105 dakika

Pedro Henrique - 26 maç - 2.028 dakika

Hasan Hüseyin Acar - 21 maç - 1.820 dakika

Karahan Yasir Subaşı - 21 maç - 1.663 dakika

Ben Rienstra - 26 maç - 1.613 dakika

Artem Kravets - 19 maç - 1.348 dakika

Gustava Campanharo - 15 maç - 1.271 dakika

Diego Angelo - 14 maç - 1.257 dakika

Benoit Poulain - 14 maç - 1.197 dakika

Cristian Sapunaru - 13 maç - 1.170 dakika

Muris Mesanovic - 14 maç - 1.158 dakika

Umut Bulut - 11 maç - 907 dakika

Aymen Abdennour - 12 maç - 902 dakika

Zoran Kvrizc - 10 maç - 826 dakika

Emre Taşdemir - 10 maç - 795 dakika

Ziya Alkurt - 11 maç - 707 dakika

Emmanuel Adebayor - 8 maç - 671 dakika

Mario Situm - 17 maç - 588 dakika

Mert Kula - 7 maç - 516 dakika

Emre Demir - 11 maç - 507 dakika

Bilal Başacıkoğlu - 11 maç - 489 dakika

İsmail Çipe - 5 maç - 450 dakika

Şamil Çinaz - 5 maç - 374 dakika

Enver Cenk Şahin - 11 maç - 380 dakika

Atila Turan - 5 maç - 352 dakika

Aksel Aktaş - 15 maç - 241 dakika

Paul Ntep - 5 maç -143 dakika

Nurettin Korkmaz - 4 maç - 132 dakika

Ömer Uzun - 3 maç - 99 dakika

Adryan Tavares - 3 maç - 93 dakika

Osman Can Çötür - 1 maç - 90 dakika

Oğuzhan Çapar - 1 maç - 90 dakika

Ramazan Civelek - 1 maç - 90 dakika

Levent Gülen - 2 maç - 83 dakika

Furkan Polat - 4 maç - 65 dakika

Anthony Uzodimma - 1 maç - 57 dakika

Selahattin Seyhun - 1 maç - 14 dakika

Ümran Zambak - 1 maç - 5 dakika

Alpay Çelebi - 1 maç - 5 dakika - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Çelebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika Spor
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