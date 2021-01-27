Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika

Kayserispor'da en çok süre alan isimler

27.01.2021 10:52
Kayserispor'da en çok süre alan isimler, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.

Hes Kablo Kayserispor'da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Savunma oyuncusu 21 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı. Geride kalan 21 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 19 maç ile Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo oldu. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile yeni transfer Uğur Demirok oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 21 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Dimitrios Kolovetsios: 18 maç/1620 dakika

Zoran Kvrzic: 19 maç/ 1580 dakika

Gustavo Campanharo: 19 maç/ 1565 dakika

Cristian Sapunaru: 18 maç/ 1559 dakika

Aziz Behich: 15 maç/ 1300 dakika

Aaron Lennon: 17 maç/ 1130 dakika

Miguel Lopes: 13 maç/ 1077 dakika

Joseph Attamah: 15 maç/ 1159 dakika

Pedro Henrique: 15 maç/ 1107 dakika

Wilfried Kanga: 14 maç/ 914 dakika

Doğan Alemdar: 8 maç/ 720 dakika

İlhan Parlak: 20 maç/ 710 dakika

Silviu Lung: 8 maç/ 675 dakika

Denis Alibec: 10 maç/ 509 dakika

Manuel Fernandes: 11 maç/ 489 dakika

Yasir Subaşı: 6 maç/ 479 dakika

Yaw Ackah: 11 maç/ 473 dakika

Daniel Avramovski: 5 maç/ 420 dakika

İsmail Çipe: 5 maç/ 404 dakika

Muğdat Çelik: 9 maç/ 263 dakika

Oğuzhan Çapar: 3 maç/ 190 dakika

Anthony Uzodimma: 2 maç/ 153 dakika

Harrison Manzala: 4 maç/ 120 dakika

Emre Demir: 7 maç/ 103 dakika

Mario Situm: 1 maç/ 90 dakika

İlhan Depe: 4 maç/ 51 dakika

Nurettin Korkmaz: 5 maç/ 74 dakika

Anton Maglica: 1 maç/ 27 dakika

Uğur Demirok: 1 maç/ 1 dakika

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Uğur Demirok, Kayserispor, Hes Kablo, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika


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