Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika

Kayserispor'da en çok süre alan isimler

18.05.2021 09:50
Kayserispor'da en çok süre alan isimler, System.String[]

Kayserispor'da 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.

Kayserispor'da 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.

2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Dimitiros Kolovetsios oldu. Yunan stoper, lig maçlarında 3150 dakika sahada kaldı. 42 haftalık lig maratonunda en çok sahaya çıkan isim 38 maçla İlhan Parlak oldu. En az süre alan futbolcular ise 104 dakika ile Ömer Uzun aldı.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 40 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Dimitrios Kolovetsios: 35 maç/3150 dakika

Aziz Behich: 34 maç/ 2980 dakika

Zoran Kvrzic: 36 maç/ 2917 dakika

Aaron Lennon: 36 maç/ 2677 dakika

Pedro Henrique: 33 maç/ 2531 dakika

Doğan Alemdar: 28 maç/ 2520 dakika

Joseph Attamah: 31 maç/ 2283 dakika

Gustavo Campanharo: 24 maç/ 1969 dakika

İlhan Parlak: 38 maç/1955 dakika

Daniel Avramovski: 24 maç/ 1934 dakika

Cristian Sapunaru: 25 maç/ 1916 dakika

Karlo Muhar: 16 maç/1211 dakika

Miguel Lopes: 14 maç/ 1085 dakika

Uğur Demirok: 16 Maç/ 1039 dakika

Wilfried Kanga: 14 maç/ 914 dakika

Nehuen Mario Paz: 12 maç/ 696 dakika

Silviu Lung: 8 maç/ 675 dakika

Denis Alibec: 15 maç/ 664 dakika

Ramazan Civelek: 18 maç/ 642 dakika

Yasir Subaşı: 13 maç/ 641 dakika

Muğdat Çelik: 14 maç/544 dakika

Kevin Luckassen: 14 maç/ 526 dakika

Manuel Fernandes: 11 maç/ 489 dakika

İsmail Çipe: 5 maç/ 404 dakika

Besard Sabovic: 11 maç/ 378 dakika

Anton Maglica: 8 maç/ 355 dakika

Emre Demir: 14 maç/ 212 dakika

Melih Okutan: 11 maç/212 dakika

Nurettin Korkmaz: 11 maç/ 134 dakika

Harrison Manzala: 4 maç/ 120 dakika

Ömer Uzun: 2 maç/ 104 dakika

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da en çok süre alan isimler

İlhan Parlak, Kayserispor, Futbol, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da en çok süre alan isimler - Son Dakika Spor


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