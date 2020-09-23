Kayserispor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 26 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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