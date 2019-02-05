Kayserispor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayadı. İdman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcuların topla koordinasyon ve şut çalışması yaptığı idman, taktik çalışmanın ardından sona erdi.



Antrenmana ameliyat edilen Bilal Başaçıkoğlu takılmazken hafif sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, fizyoterapist eşliğinde koştu.

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