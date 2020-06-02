Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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