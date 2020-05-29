Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

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