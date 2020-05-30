Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç gruba ayrılan futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde, ayrı saatlerde çalıştı. Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, 12 Haziran Cuma günü İstanbul'da karşılaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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