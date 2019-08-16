Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da forma numaraları belli oldu
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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.

Kayserispor'da forma numaraları belli oldu, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserisppor'da hangi futbolcunun hangi sırt numaları formayı giyeceği belli oldu. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Sarı-Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Pedro Hernique giyecek. Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı ise Hollandalı futbolcu Ben Rienstra aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları şu şekilde;

1- Hakan Arıkan

2- Ramazan Emirhan Civelek

5- Aymen Abdennour

6- Benoit Poulain

7- Bilal Başacıkoğlu

8- Hasan Hüseyin Acar

9- Umut Bulut

10- Pedro Hernique

11- Artem Kravets

13- Miguel Lopes

14- Emre Demir

15- Atila Turan

16- Doğan Alemdar

17- Nurettin Korkmaz

19- Ömer Uzun

20- Aksel Aktaş

21- Mehmet Eray Özbek

23- Sakıb Aytaç

24- Mert Kula

25- Alpay Çelebi

27- Brice Dja Djedje

30- Adem Doğan

32- Yasir Subaşı

33- Silviu Lung

38- Ben Rienstra

43- Bernard Mensah

61- Ziya Alkurt

66- Şamil Çinaz

95- İsmail Çipe - KAYSERİ
Pedro Rodriguez Ledesma, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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