Kayserispor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da 1. transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
1- Cenk Gönen
3- Joseph Attamah
4-Dimitrios Kolovetsios
5-Majid Hossoini
7- Miguel Cardoso
8-Manuel Fernandes
9-Mustafa Pektemek
10-Olivier Kemen
11-Gökhan Sazdağı
12-Abdulkadir Taşdan
14-Emre Demir
15-Uğur Demirok
17- Emrah Başsan
19-Mario Gavranovic
21-Lionel Carole
23-İlhan Parlak
24-İbrahim Akdağ
25-Bilal Bayazıt
26-Mame Baba Thiam
27-Onur Bulut
28 -Ramazan Civelek
29- Mehmet Eray Özbek
30-Talha Sarıaslan
32-Karahan Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
43-Bernard Mensah
77-Nurettin Korkmaz
80-Anthony Uzoidmma
88-Gustavo Campanharo
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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