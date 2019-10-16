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Kayserispor'da futbolcular idmana çıktı

1 saat önce

Sezon başından beri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesi dün çalışmalara çıkmayan Kayserispor'da futbolcular bugün antrenmana çıktı.

Kayserispor'da futbolcular idmana çıktı, System.String[]

Sezon başından beri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesi dün çalışmalara çıkmayan Kayserispor'da futbolcular bugün antrenmana çıktı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da futbolcular antrenmana çıktı. Sezon başından beri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesi ile dünkü antrenmana çıkmayan ve paralarının ödenmesini bekleyen futbolcular, Başkan Hamdi Elcuman ile bugün yaptıkları görüşme neticesinde idmana çıktı.

Öğle saatlerinde futbolcular ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Hamdi Elcuman, neden paraları ödeyemediklerini futbolculara anlattı. Başkan Elcuman, oyunculara bugün bir miktar ödeme yapılacağının sözünü verdi. Toplantıda ikna olan futbolcular, saat 14.00'de gerçekleştirilmesi gereken idmana çıktı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, yardımcıları ve futbolcular, antrenman sahasında çalışmalara başladı. Henüz iyileşmeyen Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi dışında idmana çıkmayan oyuncu olmadı.

(AG-ORT-S)

Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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