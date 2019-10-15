Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da futbolcular rest çekti
Son Dakika Spor Kayserispor'da futbolcular rest çekti

Kayserispor'da futbolcular rest çekti

42 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular kulübe rest çekti ve idmana çıkmadı.

Kayserispor'da futbolcular rest çekti, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular kulübe rest çekti ve idmana çıkmadı.


Kayserispor forması giyen oyuncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine idmana çıkmama kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü veren Kayserispor yönetimi, bu taahhüdü yerine getiremeyince futbolcular, idmana çıkmama kararı aldı.


Özellikle yabancı futbolcuların 2,5 aydır para almadıkları gerekçesiyle idmana çıkmadıkları gibi gerekirse maça da çıkmayacaklarını ifade ettikleri öğrenildi. Yöneticiler ile futbolcular arasında görüşmeler şu dakikalarda sürüyor. Futbolcular, ikna edilirse 14.00'te olan sonrasında 18.00'e alınan idman ikinci kez gecikmeli olarak başlayacak. Aksi taktirde futbolcular, bugünkü çalışmaya çıkmayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:03 Kaynak: İHA
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