Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor kulübü, futbolcularına yasak koydu.

Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor kulübü, futbolcularına yasak koydu. Sarı kırmızılı takımda yurt dışına çıkış yasaklandı.


Hes Kablo Kayserispor kulübü, Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi kararı üzerine futbolcularına izin verdi. 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri'de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri'ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.


Mustafa Tokgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı erteleme kararını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. teknik heyet ve futbolcularımızın izin dönüşünde tek tek virüs taraması yapılacak. Tesisler yine dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, 23 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

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