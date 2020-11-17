Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

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