Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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