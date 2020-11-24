Kayserispor'da Galatasaray maçından alınan 1 puan takımı mutlu etti

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da 1 puan sevinci yaşanıyor.

9'uncu haftanın son maçında Hes Kablo Kayserispor, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi takım bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Zorlu Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmamıza karşın alınan 1 puanın güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.