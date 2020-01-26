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Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri ile başladı; pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Hes Kablo Kayserispor, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
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