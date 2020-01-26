Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri ile başladı; pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak
Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao ve Saracchi sakatlandı Falcao'dan sakatlık açıklaması: Rahatsızlık hissettim, risk almak istemedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]