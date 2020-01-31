Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.


Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından topla birlikte çalıştı.


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Transfer sezonumuzu bugün noktalıyoruz. Takımımıza 9 tane oyuncu kazandırdık. İnşallah ikinci yarıda bu oyunculardan verim alıp, takımımıza büyük katkı sağlayıp güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçıyla ilgili inşallah hep birlikte çıkacağız, takım arkadaşlarımızın elinden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte o günü yaşayacağız ve göreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zanka yok, Falette kadroda
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]