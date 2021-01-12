Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Tesislerdeki antrenman sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da antrenmanı bir süre takip etti.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.