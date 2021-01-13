Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor