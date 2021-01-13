Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

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