Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
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İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi.
İki takımın mücadelesi cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.
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