Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi.

İki takımın mücadelesi cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.


Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:10:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]