Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor , Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç

Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı

Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor

UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti

Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti

Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun

Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim

Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir