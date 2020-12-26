Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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