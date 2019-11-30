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Kayserispor'da genel kurul ertelendi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bugün yapılması planlanan genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.

Kayserispor'da genel kurul ertelendi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bugün yapılması planlanan genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.


Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor'da bugün yapılacak olan genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya aynı gün ve aynı saate ertelendi.


Kongrenin yapılacağı alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan İ.M. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Taşçı, "Genel kurulumuz hafta ertelendi. Bu genellikle rutin bir durum, herhangi bir sebebi yok. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber bu saate kadar bekledik. Delege sayısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya erteledik. Haftaya kongremizi büyük bir coşkuyla, Kayserispor'a yakışacak bir şekilde yapacağız. Ben 2-3 senedir yönetim kurulundayım. Yaklaşık 3-4 kongre gördüm. Kulübümüzün uygulaması bu şekilde oluyor. Liste konusunda Berna hanım bir çalışma yapıyor. Az çok da belli oldu. Kayserispor'a yakışacak ve güçlü bir liste oldu. Herkesin onayı mutlaka alınıyor. Berna hanımın da dediği gibi bizler için belirli kriterler var. Tabi ilk önceki kriter, içinde Kayserispor sevgisinin olmasıdır. Çok ince eleyip sık dokuyor. İnşallah takımı bu zor durumdan kurtaracak güçlü bir liste oluşmak üzere. O şekilde kongreye gireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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