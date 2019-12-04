Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Son Dakika Spor Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor'un Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüp yönetim kurulunun 25 Kasım'da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri'den ayrılarak Almanya'ya gitmişti. Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.

Kayserispor'da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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Paul Ntep sözleşmesini feshetti
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