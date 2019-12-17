Kayserispor'da Gökhan Ünal efsanesi geri döndü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Gökhan Ünal efsanesi geri döndü! - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Gökhan Ünal efsanesi geri döndü!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kulübün efsane oyuncularından Gökhan Ünal'ın teknik direktör Bülent Uygun'un teknik heyetinde antrenör olarak göreve başladığını duyurdu.

Kayserispor'da Gökhan Ünal efsanesi geri döndü!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kulübün efsane oyuncularından Gökhan Ünal'ın teknik direktör Bülent Uygun'un teknik heyetinde antrenör olarak göreve başladığını duyurdu.


Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Ünal, "Yuvaya geri dönmek çok güzel. Ben ismimi de cismimi de futbol camiasına Kayserispor'la duyurdum. Bülent hoca arayınca hiç düşünmeden kabul ettim. Kayserispor olunca gerisi teferruattır. İnşallah Kayserispor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Buradaki eski aile ortamını oluşturmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Gökhan Ünal, 2005-2006 sezonunda 25 golle gol kralı olmuştu.


Bülent Uygun, Gökhan Ünal, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:15 
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