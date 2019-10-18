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Kayserispor'da görev değişikliği

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı.


Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yönetim Kurulu görev değişikliği yaptı. Hamdi Elcuman başkanlığında toplanan sarı kırmızılı kulüpte basın sözcülüğü görevi el değiştirdi. 2 yıldır basın sözcüsü olarak görev yapan Orhan Taşçı, bu görevi Mustafa Tokgöz'e devretti. Av.Orhan Taşçı, işlerinin yoğunluğundan ötürü bu görevden affını istedi. Yeni süreçte Kayserispor Basın Sözcüsü olarak Mustafa Tokgöz'ün görev yapması kararlaştırıldı.


Kulüp Hukuk İşleri Sorumlusu da olan Orhan Taşçı, "Yaklaşık 2 yıldır yürütmekte olduğum Kayserispor Basın Sözcülüğü görevini arkadaşım, kardeşim Mustafa Tokgöz'e devretmiş bulunmaktayım. Kendisine başarılar dilerim" dedi.


Kayserispor'un yeni Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, "Bana verilen bu görevi layıkıyla yerine getirip şehrimizin gözbebeği takımımıza en iyi hizmeti vermek için çabalayacağım. Bu süreçte basın mensubu tüm arkadaşlarım ile iyi ilişkiler içerisinde kulübümüze hizmet edeceğimizi düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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