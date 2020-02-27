Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.


Süper Lig'in 23. haftasında kendi evinde Konyaspor'la oynadığı mücadelede 2-2'lik beraberlik elde eden Kayserispor'da, yine kendi evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor Kulüp Tesisleri'nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Savunma ve hücum çalışmaları yapılan antrenmanda Teknik Direktör Robert Prosinecki, oyuncularla yakından ilgilendi.


Hes Kablo Kayserispor - Göztepe karşılaşması 2 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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