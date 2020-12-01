Kayserispor'da, Göztepe mesaisi başladı

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün akşam sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ara vermeden Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.